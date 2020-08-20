Опрос: Три четверти россиян считают национальный флаг подходящим для страны

По данным опроса, который проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 75% респондентов считают, что современный государственный флаг-триколор подходит России, а вот 14% предпочли бы флаг СССР. Об этом сообщает ТАСС.

— Нынешний флаг соответствует современной России, считает 75% россиян. Чаще так отвечают соотечественники в возрасте 35–44 лет (80%). Также 14% полагают, что лучше бы подходил флаг СССР — красный, с символами серпа и молота. Это мнение более распространено среди представителей старшего поколения — 45–59 лет (18%) и старше 60 лет (21%). По мнению 3% россиян, нужно создать абсолютно новый флаг, а вернуть чёрно-жёлтый имперский предпочли бы 2%, — говорится в результатах исследования.

Кроме того, почти 70% опрошенных не смогли определить значение каждого из цветов на российском флаге.

Также сообщается, что люди старшего возраста активно выступают за возвращение советской символики. К примеру, нынешний гимн РФ приходится по душе 63% россиян, а вот 13% респондентов хотели бы вернуть текст гимна СССР. Такое мнение распространено среди более взрослых граждан — 45–59 лет (17%) и от 60 и старше (18%). За то, что России нужен полностью новый гимн, выступило 8% опрошенных, а 6% хотели бы вернуть гимн, который был в 1990–2000 годах.

А вот современный герб страны считают подходящим 68% россиян. Это мнение чаще выражают 35–44-летние (75%) и 25–34-летние (73%) жители страны. Герб СССР в виде серпа и молота на фоне земного шара хотели бы вернуть 12%. Уточняется, что это популярный ответ у зрелого поколения — 45–59 лет (15%) и старше 60 лет (21%). Герб с чёрным имперским двуглавым орлом предпочли бы 4% россиян, а по мнению 7% респондентов, необходимо создать совершенно новый герб.