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Специалисты рассказали, сколько ещё в России продлится аллергический сезон

Кроме того, медики отметили, что в случае, если у пациента совпадут аллергия и коронавирус, могут возникнуть серьёзные проблемы.

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Фото © Pixabay

Бурное цветение в нынешнем году привело к тому, что сезон аллергии затянулся. Газета "Известия" со ссылкой на специалистов сервиса "Пыльца Club" сообщает, что он может закончиться не ранее сентября-октября, что примерно на месяц позже обычного.

В этом году цветение злаков и сложноцветных, к которым относится полынь, выдалось активным, причём между ними не было перерыва — одна аллергия плавно перетекла в другую. Некоторым людям не помогают лекарства, — рассказал эксперт данного сервиса Андрей Миргородский.

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В Москве сезон пуха начинается в конце мая.

Он также добавил, что уже около месяца самочувствие граждан, у которых имеется аллергическая реакция на полынь, держится в "красной зоне": 8–10 баллов из 10 возможных.

Кроме того, медики очень беспокоятся из-за того, что аллергики могут не переносить препараты для лечения коронавирусной инфекции. При этом с наступлением осени число заболеваний ОРВИ будет традиционно расти.

Если у пациента совпадут аллергия и коронавирус, могут возникнуть серьёзные проблемы. Дело в том, что у пациента с аллергией есть нарушения в иммунной системе, поэтому его реакция на вирус может быть особенной. Самая большая засада заключается в том, что пациенты с аллергией на пыльцу, пыль, домашние продукты имеют также аллергию на медикаменты, — подчеркнул аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко.

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Самые проблемные перчатки — это латексные.

Ранее Лайф сообщал, что доктор Мясников назвал неожиданное средство от аллергии. По его словам, "лекарством" от этой болезни могут быть домашние животные.

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