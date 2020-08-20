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Регион
Опубликовано 20 августа 2020, 03:50

В Госдуме предложили ужесточить наказание мотоциклистам за излишний шум

Сейчас за нарушение соответствующих правил мотолюбители платят 500 рублей.

Зампред Комитета парламента по экологии и охране окружающей среды Михаил Старшинов, автор инициативы, сообщил РИА "Новости", что в нижней палате парламента обсуждается вопрос об ужесточении штрафов за превышение нормы шума для мотоциклистов.

Нынешние меры сдерживания являются неэффективными… Есть норма шумности, которая не соблюдается просто никоим образом. Есть и техрегламент, и ГОСТы, и уровень шума, который создаёт транспортное средство, в частности мотоцикл, должен этим нормам соответствовать. К сожалению, честно говоря, многим на эту норму наплевать, — отметил Старшинов.

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По нынешним правилам штраф за соответствующее нарушение составляет 500 рублей. По словам парламентария, во многих районах существует серьёзная проблема, когда тысячи жителей просыпаются рано утром из-за проезда шумных мотоциклов. При этом нынешний штраф для владельцев транспортных средств, которые могут стоить более 30 тысяч долларов, является несущественным.

Ощутимо, когда ему инспектор выписал штраф, условно говоря, не 500 рублей, а 5000. То есть штраф должен быть адекватен той цели, которую он преследует, — добавил парламентарий.

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При этом размер сумм ещё обсуждается, а сам депутат отметил, что авторы проекта не являются сторонниками "закручивания гаек".

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Артур Белкин
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