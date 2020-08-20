В Госдуме предложили ужесточить наказание мотоциклистам за излишний шум

Сейчас за нарушение соответствующих правил мотолюбители платят 500 рублей.

Зампред Комитета парламента по экологии и охране окружающей среды Михаил Старшинов, автор инициативы, сообщил РИА "Новости", что в нижней палате парламента обсуждается вопрос об ужесточении штрафов за превышение нормы шума для мотоциклистов.

— Нынешние меры сдерживания являются неэффективными… Есть норма шумности, которая не соблюдается просто никоим образом. Есть и техрегламент, и ГОСТы, и уровень шума, который создаёт транспортное средство, в частности мотоцикл, должен этим нормам соответствовать. К сожалению, честно говоря, многим на эту норму наплевать, — отметил Старшинов.

По нынешним правилам штраф за соответствующее нарушение составляет 500 рублей. По словам парламентария, во многих районах существует серьёзная проблема, когда тысячи жителей просыпаются рано утром из-за проезда шумных мотоциклов. При этом нынешний штраф для владельцев транспортных средств, которые могут стоить более 30 тысяч долларов, является несущественным.

— Ощутимо, когда ему инспектор выписал штраф, условно говоря, не 500 рублей, а 5000. То есть штраф должен быть адекватен той цели, которую он преследует, — добавил парламентарий.