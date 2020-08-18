В ГИБДД опровергли сообщения о введении штрафов за кустарные багажники

В госавтоинспекции России опровергли информацию о том, что за размещенный на крыше автомобиля багажник, а также за дополнительное световое оборудование и фаркопы с автомобилистов будут взиматься штрафы.

— Авторы публикаций утверждают, что за установку так называемого нештатного оборудования, в частности, фаркопов, внешних световых приборов, а также дополнительных багажников, в том числе на крыше автомобилей, владельцы транспортных средств будут привлекаться к административной ответственности. Изложенная в материалах СМИ информация не соответствует действительности, — заявили в ГИБДД.

Предположения строились на что, согласно новым поправкам в Технический регламент нужно получать разрешение ГИБДД на дополнительное оборудование. Однако последние поправки об этом вносились в 2018 году — они не касались изменений в конструкции автомобилей, отметили в ведомстве.

— Согласно действующим положениям Технического регламента, в случае, если багажник сертифицирован, и конструкция транспортного средства предполагает его использование, то никаких согласований с Госавтоинспекцией не требуется, — заявили в ГИБДД.

Тем не менее перед установкой дополнительного оборудования в ГИБДД посоветовали ознакомиться с Техрегламентом, а также удостовериться, что на автомобиле есть место для установки багажника и изготовителем предусмотрена установка дополнительных фар.