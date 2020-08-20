Психолог объяснила, как деньги на самом деле мешают счастью

В значительной степени при мыслях о счастье люди ассоциируют его с материальным достатком, однако в действительности погоня за улучшением условий жизни не делает человека счастливым — и для этого есть физиологическая причина. Об этом заявила психолог Люция Сулейманова в интервью радио Sputnik.

— Если у человека деньги определяют счастье, то надо понимать, что предвкушение наших удовольствий определяет гормон дофамин. Он, к сожалению, быстро перестаёт вырабатываться на привычные раздражители, — сказала она.

По словам психолога, "дофаминовым" людям постоянно хочется достигать новых и новых высот, чтобы "перейти на какой-то другой уровень удовлетворённости". В конечном итоге это превращается в постоянную погоню за улучшением условий своей жизни, что отнюдь не делает человека счастливым.

Она также отмечает, что на взаимосвязь между уровнем достатка и счастьем влияет не только гормональный фон, но и возраст. Так, для молодых людей больше характерна неудовлетворённость финансовым положением, они думают, что большая сумма денег может появиться случайно, а что будет после этого — не важно. А вот для тех, кому за 35, приоритетнее финансовая безопасность. Они, в отличие от первых, могут предпочитать стабильный доход вместо "приключений и надежд".