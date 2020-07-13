Блогерша, которая на последних видео светилась от счастья, умерла на восьмом месяце беременности

Последняя публикация 24-летней Николь Теи в "Инстаграме" расстроила всех её 166 тысяч фанатов. Вместо девушки поклонникам написала её мать, с прискорбием сообщив, что её дочь и их кумир скончалась на выходных. Блогерша была на восьмом месяце беременности, и случившееся стало внезапным шоком для всех, пишет News.com.

Фото © Instagram / nicoletheatv

Николь занималась стрит-дэнсом и активно вела соцсети. На своём ютуб-канале она рассказывала обо всём на свете, в последнее время сконцентрировавшись на своей беременности. Девушка и её парень Джеффри Фримпонг, более известный как Global Boga, постоянно публиковали общие видео, где радовались скорому пополнению и с нетерпением ждали малыша.

Фото © Instagram / nicoletheatv

Мама Николь предупредила, что новые видео, которые появятся на канале, уже были записаны заранее. Они с Джеффри решили их опубликовать для фанатов. О причинах смерти блогерши не сообщается. Её беременность проходила хорошо, хоть девушка и часто жаловалась на усталость и одышку.

Фото © Instagram / nicoletheatv