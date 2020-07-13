Блогерша, которая на последних видео светилась от счастья, умерла на восьмом месяце беременности

Последняя публикация 24-летней Николь Теи в "Инстаграме" расстроила всех её 166 тысяч фанатов. Вместо девушки поклонникам написала её мать, с прискорбием сообщив, что её дочь и их кумир скончалась на выходных. Блогерша была на восьмом месяце беременности, и случившееся стало внезапным шоком для всех, пишет News.com.
Николь занималась стрит-дэнсом и активно вела соцсети. На своём ютуб-канале она рассказывала обо всём на свете, в последнее время сконцентрировавшись на своей беременности. Девушка и её парень Джеффри Фримпонг, более известный как Global Boga, постоянно публиковали общие видео, где радовались скорому пополнению и с нетерпением ждали малыша.
Мама Николь предупредила, что новые видео, которые появятся на канале, уже были записаны заранее. Они с Джеффри решили их опубликовать для фанатов. О причинах смерти блогерши не сообщается. Её беременность проходила хорошо, хоть девушка и часто жаловалась на усталость и одышку.
Самое худшее в беременности — мне постоянно не хватает воздуха. Я не могу пройти отсюда и до конца комнаты, чтобы не начать задыхаться. В такие моменты я просто умираю. Я обратилась к врачу, мол, это нормально? А она мне: "Ну конечно, ты же носишь ребёнка!"
Николь Теа