Обама рассказал, из-за чего Трамп "не дорос" до должности президента

Бывший глава Белого дома Барак Обама заявил, что нынешний президент США Дональд Трамп виновен в гибели 170 тысяч американцев, скончавшихся от коронавирусной инфекции. Выдержки из речи бывшего главы государства опубликовал оргкомитет съезда Демократической партии.
— Дональд Трамп не дорос до этой должности (президента США. — Прим. Лайфа), потому что не может этого сделать. И последствия этого провала очень серьёзны: 170 тысяч американцев умерли, — отметил Обама.
Кроме того, бывший американский лидер добавил, что при правлении Трампа были потеряны миллионы рабочих мест.
"Получим скучную социалистическую страну". Трамп обозначил будущее США с БайденомАмериканский лидер назвал своего оппонента "марионеткой левых экстремистов".
— Проявились наши худшие порывы, наша репутация и достоинство во всём мире сильно пострадали, а наши демократические институты оказались под угрозой, как никогда раньше, — подчеркнул экс-президент Америки.
Также Обама не обошёл стороной и кандидата на президентское кресло от демократов Джо Байдена. Стоит отметить, что тот долгие годы при президентстве Обамы был вице-президентом. Бывший глава государства поведал, что именно благодаря Байдену он стал лучше. Он также заметил, что у этого кандидата есть нужный опыт и характер для того, чтобы сделать Штаты сильнее.
"Экономит много времени". Трамп придумал общее прозвище для Обамы и БайденаРанее глава Белого дома неоднократно называл своего оппонента по будущим выборам Сонный Джо.
Напомним, по данным Университета Джонса Хопкинса, который анализирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, с начала пандемии в США зафиксировано более 5,5 миллиона случаев инфицирования коронавирусом, почти два миллиона уже выздоровели, свыше 172 тысяч пациентов скончались.