Обама рассказал, из-за чего Трамп "не дорос" до должности президента

Бывший глава Белого дома Барак Обама заявил, что нынешний президент США Дональд Трамп виновен в гибели 170 тысяч американцев, скончавшихся от коронавирусной инфекции. Выдержки из речи бывшего главы государства опубликовал оргкомитет съезда Демократической партии.

— Дональд Трамп не дорос до этой должности (президента США. — Прим. Лайфа), потому что не может этого сделать. И последствия этого провала очень серьёзны: 170 тысяч американцев умерли, — отметил Обама.

Кроме того, бывший американский лидер добавил, что при правлении Трампа были потеряны миллионы рабочих мест.

— Проявились наши худшие порывы, наша репутация и достоинство во всём мире сильно пострадали, а наши демократические институты оказались под угрозой, как никогда раньше, — подчеркнул экс-президент Америки.

Также Обама не обошёл стороной и кандидата на президентское кресло от демократов Джо Байдена. Стоит отметить, что тот долгие годы при президентстве Обамы был вице-президентом. Бывший глава государства поведал, что именно благодаря Байдену он стал лучше. Он также заметил, что у этого кандидата есть нужный опыт и характер для того, чтобы сделать Штаты сильнее.