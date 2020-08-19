СМИ: Разведка США уверена, что в Ухани скрывали опасность коронавируса от властей Китая

Правительство Китая первые несколько недель не знало об опасности распространения коронавирусной инфекции, поскольку власти города Ухань и провинции Хубэй, в которой он расположен, пытались скрыть эту информацию. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник в разведке США.

— Официальные лица в городе Ухань и в провинции Хубэй, где вспышка заболевания началась в конце прошлого года, пытались скрыть информацию от центрального руководства Китая, — говорится в публикации.

По словам источника, региональные власти делали это, опасаясь жёстких "репрессий" со стороны правительства страны. При этом в статье также отмечается, что после того, как в Пекине таки узнали истинный масштаб бедствия, скрывать информацию начали уже там, но только от Всемирной организации здравоохранения.

По мнению автора материала, новые данные о причинах вспышки коронавируса "не противоречат" критике, которую обрушил президент Дональд Трамп и его администрация на Китай, но могут оказаться смягчающим обстоятельством.