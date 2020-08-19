Губернатор Курской области заявил, что испытал на себе вакцину от CoViD-19

Губернатор Курской области Роман Старовойт принял участие в испытании российской вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Об этом он сообщил в эфире областного телеканала "Сейм".
— Две недели назад я перед отпуском, находясь в Москве, сделал прививку от коронавируса. Это двухкомпонентная прививка, через неделю мне нужно будет сделать вторую прививку, чтобы увидеть, как работает эта вакцина. После второй прививки у меня будет взят очередной анализ крови, где мы увидим титры и количество антител коронавируса, — подчеркнул Старовойт.
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Губернатор добавил, что сам захотел стать добровольцем в ипытании препарата от CoViD-19. Старовойт заметил, что сдавал все анализы и сейчас находится под дистанционным наблюдением медиков. Он также поведал, что в первые дни после вакцинации чувствовал першение в горле и ломоту.
— Поделюсь с вами информацией, что первые три-четыре дня после прививки у меня першило горло и было состояние предпростудное, ломота в мышцах. Меня предупреждали, что примерно 10–15% прививаемых будут испытывать такие ощущения, — рассказал губернатор Курской области, подчеркнув, что прививку делают в плечо, ни раздражения, ни припухлости в месте укола у него не было.
Кроме того, Старовойт сообщил о договорённости с Минздравом по поводу того, что Курская область станет одним из тех регионов, в которых вакцинация от инфекции пройдёт уже в ноябре. Для этого, как утверждает глава региона, готовится вся необходимая инфраструктура.
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— Первая партия вакцины, порядка 1,3 тысячи доз, будет получена Курской областью примерно в конце октября… В первую очередь будем прививать наших медиков, людей из группы риска — педагогов, пожилых людей. Очень рассчитываем, что эта вакцина будет безопасна и исключит заболевание вакцинируемых коронавирусом, — заключил Старовойт.
Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. О готовности купить вакцину у России уже заявили в Монголии и во Вьетнаме. Внимание на российскую разработку обратили и в Сербии — президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым испытать вакцину.