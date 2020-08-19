Губернатор Курской области заявил, что испытал на себе вакцину от CoViD-19

Губернатор Курской области Роман Старовойт принял участие в испытании российской вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Об этом он сообщил в эфире областного телеканала "Сейм".

— Две недели назад я перед отпуском, находясь в Москве, сделал прививку от коронавируса. Это двухкомпонентная прививка, через неделю мне нужно будет сделать вторую прививку, чтобы увидеть, как работает эта вакцина. После второй прививки у меня будет взят очередной анализ крови, где мы увидим титры и количество антител коронавируса, — подчеркнул Старовойт.

Губернатор добавил, что сам захотел стать добровольцем в ипытании препарата от CoViD-19. Старовойт заметил, что сдавал все анализы и сейчас находится под дистанционным наблюдением медиков. Он также поведал, что в первые дни после вакцинации чувствовал першение в горле и ломоту.

— Поделюсь с вами информацией, что первые три-четыре дня после прививки у меня першило горло и было состояние предпростудное, ломота в мышцах. Меня предупреждали, что примерно 10–15% прививаемых будут испытывать такие ощущения, — рассказал губернатор Курской области, подчеркнув, что прививку делают в плечо, ни раздражения, ни припухлости в месте укола у него не было.

Кроме того, Старовойт сообщил о договорённости с Минздравом по поводу того, что Курская область станет одним из тех регионов, в которых вакцинация от инфекции пройдёт уже в ноябре. Для этого, как утверждает глава региона, готовится вся необходимая инфраструктура.