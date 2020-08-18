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В российское посольство в Перу обратились за вакциной от CoViD-19

Россию охарактеризовали как одного из лидеров мировой медицины.

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Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил

В Посольство России в Перу поступил официальный запрос от главы района Пакасмайо, находящегося в регионе Либертад на севере страны, о получении российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Exitosa Noticias.

Многие страны жаждут приобрести вакцину, и я к ним присоединяюсь. Это то, что я делаю для своего народа, — отметил Сесар Миллья.

Минздрав показал на видео, как делают первую в мире вакцину от коронавируса

Большая часть процессов создания препарата полностью автоматизирована.

Он добавил, что полностью доверяет вакцине, так как Россия всегда была в первых рядах мировой медицины благодаря отличным исследователям и учёным.

Ранее в посольство обратились глава округа Моче и губернатор региона Арекипа.

Всю актуальную информацию о вакцине "Спутник-V" можно узнать на сайте sputnikvaccine.com.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. О желании купить у России препарат заявили во многих странах, например в Молдавии и Вьетнаме. Президенты Мексики и Сербии сообщили о готовности первыми испытать на себе вакцину.

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