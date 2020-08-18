В российское посольство в Перу обратились за вакциной от CoViD-19

В Посольство России в Перу поступил официальный запрос от главы района Пакасмайо, находящегося в регионе Либертад на севере страны, о получении российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Exitosa Noticias.

— Многие страны жаждут приобрести вакцину, и я к ним присоединяюсь. Это то, что я делаю для своего народа, — отметил Сесар Миллья.

Он добавил, что полностью доверяет вакцине, так как Россия всегда была в первых рядах мировой медицины благодаря отличным исследователям и учёным.

Ранее в посольство обратились глава округа Моче и губернатор региона Арекипа.