Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Лидеров крупных стран раскритиковали из-за их каникул в пандемию

Правда, многие политики либо сократили отпуска, либо отдохнули в своих странах.

116
Post cover

Фото © EPA / ТАСС

В августе мировые лидеры, как обычно, уходят на каникулы, но из-за коронавируса сезон отпусков для многих из них стал не таким, как раньше, сообщает NEWS.ru.

Так, например, канцлер ФРГ Ангела Меркель обычно ездила отдыхать в Альпы, но в этом году решила провести отпуск в Германии. А вот президент Франции Эммануэль Макрон не стал менять летних привычек. Год назад он отдыхал в резиденции французских глав государств на Лазурном Берегу — замке Форт Брегансон. И на этот раз отправился туда же. И подвергся критике в Сети. Пользователи недовольны тем, что их президент прохлаждается на пляже, а страна стоит на пороге второй волны эпидемии.

Между тем лидер США Дональд Трамп существенно сократил свой отпуск. В этом августе он провёл на одном из гольф-полей всего три дня — с 7 по 9 августа в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Ранее его летний отпуск был около недели.

Спрос на премиальный отдых в Крыму резко вырос

Целый ряд отелей с пятью звёздами и выше заполнены практически полностью.

Глава Правительства Великобритании Борис Джонсон вместе с невестой Кэрри Саймондс и сыном Вилфредом уехал отдыхать в Шотландию. Он собирается две недели быть в отпуске, а пару дней поживёт в палатке на природе.

Ранее в РФ было зафиксировано 4828 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них у 25,5% не было клинических проявлений, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.

Выбор редакции

Loading...