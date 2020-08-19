Лидеров крупных стран раскритиковали из-за их каникул в пандемию

В августе мировые лидеры, как обычно, уходят на каникулы, но из-за коронавируса сезон отпусков для многих из них стал не таким, как раньше, сообщает NEWS.ru.

Так, например, канцлер ФРГ Ангела Меркель обычно ездила отдыхать в Альпы, но в этом году решила провести отпуск в Германии. А вот президент Франции Эммануэль Макрон не стал менять летних привычек. Год назад он отдыхал в резиденции французских глав государств на Лазурном Берегу — замке Форт Брегансон. И на этот раз отправился туда же. И подвергся критике в Сети. Пользователи недовольны тем, что их президент прохлаждается на пляже, а страна стоит на пороге второй волны эпидемии.

Между тем лидер США Дональд Трамп существенно сократил свой отпуск. В этом августе он провёл на одном из гольф-полей всего три дня — с 7 по 9 августа в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Ранее его летний отпуск был около недели.

Глава Правительства Великобритании Борис Джонсон вместе с невестой Кэрри Саймондс и сыном Вилфредом уехал отдыхать в Шотландию. Он собирается две недели быть в отпуске, а пару дней поживёт в палатке на природе.