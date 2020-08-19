4828 новых случаев коронавируса зафиксировано в России за сутки

За последние сутки в РФ было зафиксировано 4828 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них у 25,5% не было клинических проявлений, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.
По его данным, также за сутки было выявлено 117 летальных исходов, а полностью вылечилось 6795 человек.
Всего на сегодня во всех 85 регионах страны выявлен 937 321 случай коронавируса. За весь период было зафиксировано 15 989 смертей, выздоровело 749 423 человека.
Учёные раскрыли неизвестный механизм действия коронавирусаВирус состоит из шипа и гибкого стебля, которые покрыты защитной оболочкой от антител.
По данным Роспотребнадзора, проведено уже более 33,2 миллиона тестов на коронавирус. За последние сутки сделано 248 тысяч тестов. Под меднаблюдением по России на сегодня остаётся 222 601 человек.