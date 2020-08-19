4828 новых случаев коронавируса зафиксировано в России за сутки

За последние сутки в РФ было зафиксировано 4828 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них у 25,5% не было клинических проявлений, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.

По его данным, также за сутки было выявлено 117 летальных исходов, а полностью вылечилось 6795 человек.

Всего на сегодня во всех 85 регионах страны выявлен 937 321 случай коронавируса. За весь период было зафиксировано 15 989 смертей, выздоровело 749 423 человека.