Учёные раскрыли неизвестный механизм действия коронавируса

Группа немецких учёных из четырёх университетов ФРГ раскрыла до этого неизвестный механизм проникновения коронавируса в здоровую клетку. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Изучение структуры поверхности вируса с помощью криоэлектронной томографии и молекулярного моделирования дало удивительные результаты.

Выяснилось, что шаровидная часть шипа, с помощью которого вирус "цепляется" за клетку, содержит связующий рецептор и соединена с механизмами, необходимыми для слияния, гибким стеблем.

Руководитель группы Европейской молекулярно-биологической лаборатории и директор Института биофизики имени Макса Планка Мартин Бек отметил, что ножка вируса состоит из трёх частей, и если раньше исследователи думали, что она твёрдая, то новые результаты показывают обратное.

Кроме того, выяснилось, что весь белок шипа и его стебель покрыты гликанами, которые представляют собой защитную оболочку и скрывают шипы от нейтрализующих антител.

Эти знания помогут учёным в разработке эффективной вакцины против CoViD-19.