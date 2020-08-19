Эксперты предупредили о возможной активизации кибермошенников на старте вакцинации от коронавируса

Кибермошенники внимательно изучают новостную повестку и могут активизироваться на старте вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал руководитель направления антиконтрафакта департамента защиты бренда Group-IB Яков Кравцов.

— Сейчас мы фиксируем около двух десятков доменов, в названии которых используются слова "вакцина, CoViD-19, коронавирус" и так далее. Но работают пока только два ресурса, остальные — в спящем состоянии, — приводит слова Кравцова РИА "Новости".

Вероятность того, что обнаруженные ресурсы являются обычными информационными, велика, но в то же время риска атаки мошенников исключать нельзя, уточнил эксперт.

По словам руководителя отдела аналитики компании SearchInform Алексея Парфентьева, с начала июля было зарегистрировано 66 сайтов на тему CoViD-19, из которых в 28 есть упоминание вакцины в названии и почти все из них сейчас пустые.

— Домены продолжают появляться. В этих условиях распознать подделку будет сложно, так что единственный совет — искать информацию о препарате только в официальных источниках, — уточнил он.