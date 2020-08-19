В США сравнили включение Китая в переговоры по ядерному вооружению с радостью от рождения панды

Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли прокомментировал очередной этап переговоров по ядерной безопасности и сказал, что присоединение к ним Китая было бы такой же радостной новостью, как рождение малыша панды в зоопарке Вашингтона.
США в очередной раз назвали условия продления СНВ-3Москве и Вашингтону на минувших переговорах удалось продвинуться вперёд в вопросах контроля над ядерными вооружениями.
— Я очень рад, что в Национальном зоопарке в Вашингтоне большая панда в ближайшие дни родит малыша-панду. Если это будет так, то это может стать одним светлым пятном в отношениях Китая и США. Было бы хорошо, если бы ещё одним светлым пятном стали переговоры по контролю над ядерными вооружениями с Коммунистической партией КНР, — отметил Биллингсли в ходе телефонного брифинга.
Очередной этап переговоров по контролю над вооружениями прошёл в Вене 17–18 августа. Спецпредставитель США обсудил в ходе второй встречи с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым создание рабочих групп по стратегической стабильности.
Как сообщал Лайф, срок СНВ-3 истекает 5 февраля 2021 года. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить соглашение, но в Штатах не спешат делать это, в то время как РФ готова подписать соглашение в любой момент. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "ядерного пакта" с РФ, однако Соединённые Штаты выдвинули условия, на которых он будет заключён, а именно присутствие Китая и включение оружейных систем, разрабатываемых в настоящий момент.