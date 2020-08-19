Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбрать хорошие яблоки

Роспотребнадзор дал рекомендации, как распознать плохие яблоки и выбрать качественные плоды.

— При выборе яблок в магазине или на рынке внимательно осмотрите их, чтобы не было пятен, помятостей и следов начинающегося гниения, — пояснили РИА "Новости" в ведомстве.

Отмечается, что в подгнивших плодах содержится вредный токсин патулин, который пагубно влияет на иммунную систему. Кроме того, фрукты обрабатывают воском, чтобы не допустить порчи, поэтому перед употреблением необходимо вымыть их горячей водой.

На упаковке с яблоками должна быть указана дата сбора и упаковки, срок хранения и страна-производитель. Если в ней больше трёх килограммов, она должна быть жёсткой. Летние сорта хранятся 2–4 недели, осенние и зимние — от семи месяцев до года.