Трамп заявил, что Байден — марионетка в руках "безумного Берни" Сандерса

Президент США Дональд Трамп заявил, что предвыборной кампанией его оппонента Джо Байдена управляет сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Глава Белого дома считает, что именно по этой причине политическая повестка демократов приобретает левый оттенок.
— Джо Байден является марионеткой радикально левого движения. Я думаю, что его новый босс — это Берни Сандерс, можете ли вы в это поверить? Безумный Берни, — заявил Трамп, выступая перед сторонниками в Аризоне.
"Он уничтожит страну". Трамп заявил, что США повторят судьбу Венесуэлы в случае победы Байдена на выборахГлава Белого дома считает, что у соперника не хватит компетенции, чтобы править страной, и призвал его протестировать умственные способности.
Американский лидер добавил, что демократы желают сделать "много плохого", а Сандерс на съезде Демократической партии США высказывал такие идеи, которые раньше считались радикальными, а сейчас стали мейнстримом. В частности, Трамп резко высказался о предложенном демпартией иммиграционном плане, назвав его безумным и опасным.
"Получим скучную социалистическую страну". Трамп обозначил будущее США с БайденомАмериканский лидер назвал своего оппонента "марионеткой левых экстремистов".
Он уверен, что идеи исходят от Сандерса, а не от его оппонента на грядущих президентских выборах, который "не понимает, где находится". Американский лидер отметил, что в случае победы Байдена на выборах США уже не будут "той страной, которую мы знаем", поскольку политическая повестка чрезмерно сместилась влево.
Напомним, Сандерс также участвовал в предвыборной гонке, но вышел из неё и поддержал своего однопартийца Байдена.
Ранее Трамп придумал общее прозвище для экс-президента США Барака Обамы и Байдена, заявив, что оно экономит много времени.