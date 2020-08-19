Трамп заявил, что Байден — марионетка в руках "безумного Берни" Сандерса

Президент США Дональд Трамп заявил, что предвыборной кампанией его оппонента Джо Байдена управляет сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Глава Белого дома считает, что именно по этой причине политическая повестка демократов приобретает левый оттенок.

— Джо Байден является марионеткой радикально левого движения. Я думаю, что его новый босс — это Берни Сандерс, можете ли вы в это поверить? Безумный Берни, — заявил Трамп, выступая перед сторонниками в Аризоне.

Американский лидер добавил, что демократы желают сделать "много плохого", а Сандерс на съезде Демократической партии США высказывал такие идеи, которые раньше считались радикальными, а сейчас стали мейнстримом. В частности, Трамп резко высказался о предложенном демпартией иммиграционном плане, назвав его безумным и опасным.

Он уверен, что идеи исходят от Сандерса, а не от его оппонента на грядущих президентских выборах, который "не понимает, где находится". Американский лидер отметил, что в случае победы Байдена на выборах США уже не будут "той страной, которую мы знаем", поскольку политическая повестка чрезмерно сместилась влево.

Напомним, Сандерс также участвовал в предвыборной гонке, но вышел из неё и поддержал своего однопартийца Байдена.