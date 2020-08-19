Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Полиция Нью-Йорка усилила меры безопасности у Генконсульства РФ после нападения

Ранее один из жителей Манхэттена на протяжении недели кидал в здание дипмиссии камни, а также угрожал её сотрудникам смертью.

52
Post cover

Фото © Facebook / Consulate General of Russia in New York

Полиция Нью-Йорка усилила меры безопасности на территории вокруг Генерального консульства России. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

Правоохранители усилили патрулирование в целях обеспечения безопасности вокруг дипломатических зданий, пострадавших в результате инцидента, — приводит слова представителя Госдепа РИА "Новости".

СМИ: Группировка, лидера которой задержали в Иране, планировала теракт в Генконсульстве РФ

В самой дипмиссии отказались комментировать подобные "слухи".

Напомним, ранее сообщалось, что житель Нью-Йорка на протяжении недели закидывал здание генконсульства камнями, а также угрожал дипломатам смертью. В полиции раскрыли личность злоумышленника.

Выбор редакции

Loading...