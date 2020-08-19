Полиция Нью-Йорка усилила меры безопасности у Генконсульства РФ после нападения

Полиция Нью-Йорка усилила меры безопасности на территории вокруг Генерального консульства России. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

— Правоохранители усилили патрулирование в целях обеспечения безопасности вокруг дипломатических зданий, пострадавших в результате инцидента, — приводит слова представителя Госдепа РИА "Новости".