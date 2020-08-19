Полиция Нью-Йорка усилила меры безопасности у Генконсульства РФ после нападения

Полиция Нью-Йорка усилила меры безопасности на территории вокруг Генерального консульства России. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.
— Правоохранители усилили патрулирование в целях обеспечения безопасности вокруг дипломатических зданий, пострадавших в результате инцидента, — приводит слова представителя Госдепа РИА "Новости".
СМИ: Группировка, лидера которой задержали в Иране, планировала теракт в Генконсульстве РФВ самой дипмиссии отказались комментировать подобные "слухи".
Напомним, ранее сообщалось, что житель Нью-Йорка на протяжении недели закидывал здание генконсульства камнями, а также угрожал дипломатам смертью. В полиции раскрыли личность злоумышленника.