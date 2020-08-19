У крупнейшего неплательщика налогов в России арестовали имущество на 36 миллиардов рублей

Следственный комитет РФ наложил арест на имущество владельца компании "Системы автономного энергоснабжения" Константина Пономарёва на сумму 36 миллиардов рублей. По данным СК РФ, бизнесмен является крупнейшим неплательщиком налогов в России.

— Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 9,7 млрд рублей и покушении на мошенничество в сумме более 5,4 млрд рублей, — говорится на сайте ведомства.

Следствие установило, что в 2010 году Пономарёв получил от крупной компании 25 миллиардов рублей в рамках урегулирования спора. Средства он перевёл на собственные счета, не уплатив налог на прибыль, НДС и НДФЛ. Было возбуждено уголовное дело.

В 2014–2015 году предприниматель инициировал в суде рассмотрение уголовных дел о клевете. Отмечается, что суды, введённые в заблуждение, сделали выводы, что Пономарёв якобы соблюдал законодательство. Бизнесмен использовал приговоры для отмены постановления о возбуждении уголовного дела и прекращения проверок. Позже факты вскрылись и предпринимателя привлекли к уголовной ответственности уже за ложный донос. Затем вновь было возбуждено уголовное об уклонении от уплаты налогов.

Также, по данным следствия, в 2014 году Пономарёв применил мошенническую схему. От лица своей компании он передал дизельные электростанции для электроснабжения потребителей, а затем попытался получить с государственного предприятия ОАО "Кубаньэнерго" средства за их аренду в размере 5,4 млрд рублей.

Расследование дела завершено, оно направлено в суд. Пономарёв свою вину не признал.