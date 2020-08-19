Президент Мали подал в отставку после ареста военными мятежниками

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта подал в отставку после того, как его арестовали военные мятежники. Об уходе лидер заявил в эфире местного телеканала ORTM1. 75-летний политик обратился к малийцам из военного лагеря Кати ровно в полночь по местному времени (3:00 мск).

— Я решил оставить свой пост и все свои функции с этого момента, — подчеркнул уже бывший глава государства.

Кейта отметил, что ему не удалось навести порядок в армии страны, и выразил сожаление об убийствах, произошедших во время разгона протестов 10–12 июля.

Президент со своим уходом распустил Национальное собрание и все учреждения, решение вступило в силу незамедлительно.

Ибрагим Бубакар Кейта стал президентом Мали в 2013 году. С 1994 по 2000 год он занимал должность премьер-министра, а с 2002 по 2007 год — председателя Национального собрания (парламента).