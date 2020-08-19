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Президент Мали подал в отставку после ареста военными мятежниками

Национальное собрание и государственные учреждения также распущены.

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Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта подал в отставку после того, как его арестовали военные мятежники. Об уходе лидер заявил в эфире местного телеканала ORTM1. 75-летний политик обратился к малийцам из военного лагеря Кати ровно в полночь по местному времени (3:00 мск).

Я решил оставить свой пост и все свои функции с этого момента, подчеркнул уже бывший глава государства.

Кейта отметил, что ему не удалось навести порядок в армии страны, и выразил сожаление об убийствах, произошедших во время разгона протестов 10–12 июля.

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По данным СМИ, 19 августа состоится внеочередное заседание Совета Безопасности ООН.

Президент со своим уходом распустил Национальное собрание и все учреждения, решение вступило в силу незамедлительно.

Ибрагим Бубакар Кейта стал президентом Мали в 2013 году. С 1994 по 2000 год он занимал должность премьер-министра, а с 2002 по 2007 год — председателя Национального собрания (парламента).

Напомним, ранее стало известно о стремительном захвате власти военными Мали, который произошёл за один день. Лидеры страны были взяты под стражу в своих домах в Бамако — столице государства. Затем их на военных машинах отправили на армейскую базу Кати, откуда и начался мятеж.

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