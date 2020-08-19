Кравчук назвал способ урегулирования конфликта в Донбассе

Первый президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что восстановление мира в Донбассе является его великой мечтой.
— Мы должны восстановить эту землю. Убрать мины с этой территории, убрать оружие с этой территории и начать жить по-человечески. Я в это верю, — приводит его слова RT.
Он отметил, что, для того чтобы добиться этого, необходимо уважать друг друга, международные нормы и принципы жизни. И понимать Украину.
По его мнению, сторонам пора переходить к конкретным шагам — совершить обмен пленными, найти решение вопросов безопасности и мира. Кравчук также предложил создать свободную экономическую зону в Донецкой и Луганской областях.
Опускается "железный занавес". На Украине рассказали, почему у Киева мало шансов вернуть ДонбассОтмечается, что на конец первого президентского срока Зеленского выпадет время, "отпущенное Незалежной на мирную реинтеграцию Донбасса".
После того как конфликт будет улажен, Украина рассмотрит отмену норм, ограничивающих передвижение российских журналистов, уточнил глава делегации в контактной группе.
Ранее Кравчук уже предлагал создать в регионе свободную экономическую зону, а также фонд для восстановления Донбасса.