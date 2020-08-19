Кравчук назвал способ урегулирования конфликта в Донбассе

Первый президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что восстановление мира в Донбассе является его великой мечтой.

— Мы должны восстановить эту землю. Убрать мины с этой территории, убрать оружие с этой территории и начать жить по-человечески. Я в это верю, — приводит его слова RT.

Он отметил, что, для того чтобы добиться этого, необходимо уважать друг друга, международные нормы и принципы жизни. И понимать Украину.

По его мнению, сторонам пора переходить к конкретным шагам — совершить обмен пленными, найти решение вопросов безопасности и мира. Кравчук также предложил создать свободную экономическую зону в Донецкой и Луганской областях.

После того как конфликт будет улажен, Украина рассмотрит отмену норм, ограничивающих передвижение российских журналистов, уточнил глава делегации в контактной группе.