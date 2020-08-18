СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели российского генерала в Сирии

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели российского генерал-майора В. Гладких в Сирии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, каждое преступление, совершённое против российских военных в Сирии расследуется самым тщательным образом и это не станет исключением.

- Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести, - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Бастрыкин также выразил слова соболезнования родным и близким погибшего генерал-майора и отметил, что его мужество является проявлением патриотизма, силы духа и бесстрашия перед лицом международного терроризма.