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СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели российского генерала в Сирии

"Это не только служебный долг, но и дело чести", отметили в ведомстве.

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Фото © ТАСС / Андрей Грязнов

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели российского генерал-майора В. Гладких в Сирии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, каждое преступление, совершённое против российских военных в Сирии расследуется самым тщательным образом и это не станет исключением.

- Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести, - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

В Сирии погиб российский генерал-майор

Ещё двое военнослужащих получили ранения.

Бастрыкин также выразил слова соболезнования родным и близким погибшего генерал-майора и отметил, что его мужество является проявлением патриотизма, силы духа и бесстрашия перед лицом международного терроризма.

Напомним, генерал-майор В. Гладких получил смертельное ранение в результате подрыва мины на пути следования колонны техники российских и сирийских военных. Кроме того, пострадали ещё двое военнослужащих РФ.

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