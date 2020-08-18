Скончался актёр Бен Кросс из "Первого рыцаря" и "Звёздного пути"

Британский актёр Бен Кросс умер на 73-м году жизни в Вене. Об этом сообщила его дочь Лорен в "Фейсбуке".

— Моё сердце полностью разбито. Мой дорогой отец умер несколько часов назад. Непродолжительное время он болел, но за прошедшую неделю его состояние сильно ухудшилось, — написала женщина на странице артиста.

Причины смерти актёра не называются.

Бен Кросс приобрёл известность после выхода в 1981 году фильма "Огненные колесницы", получившего четыре премии "Оскар". Также он снимался в "Первом рыцаре", "Звёздном пути", "Бен Гуре", "Сумеречной зоне" и других фильмах и сериалах. На 2021 год запланированы премьеры фильмов "Дьявольский свет" и "Последнее письмо от твоего любимого" с участием артиста.