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Скончался актёр Бен Кросс из "Первого рыцаря" и "Звёздного пути"

Причины его смерти не называются.

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Фото © Facebook/ Ben Cross

Британский актёр Бен Кросс умер на 73-м году жизни в Вене. Об этом сообщила его дочь Лорен в "Фейсбуке".

Моё сердце полностью разбито. Мой дорогой отец умер несколько часов назад. Непродолжительное время он болел, но за прошедшую неделю его состояние сильно ухудшилось, написала женщина на странице артиста.

Причины смерти актёра не называются.

Бен Кросс приобрёл известность после выхода в 1981 году фильма "Огненные колесницы", получившего четыре премии "Оскар". Также он снимался в "Первом рыцаре", "Звёздном пути", "Бен Гуре", "Сумеречной зоне" и других фильмах и сериалах. На 2021 год запланированы премьеры фильмов "Дьявольский свет" и "Последнее письмо от твоего любимого" с участием артиста.

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