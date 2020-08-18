"И бабы дерутся, ужас!" Отдыхающие устроили массовую драку в Сочи на глазах у детей — видео

Видео © VK/ "Сочи"
Отдыхающие устроили массовую драку в Сочи. Видео инцидента опубликовано в группе "Сочи" во "ВКонтакте".
На кадрах видно, что не менее 10 человек, мужчины в плавках и женщины в купальниках, начали потасовку с громкими криками и визгом. Драка происходила прямо у детской площадки, на глазах у играющих ребятишек.
Повалил на землю и воткнул нож. В Анапе мужчина напал на 11-летнюю девочкуРаненую госпитализировали, у неё оказалась повреждена почка.
— И бабы дерутся, ужас, — прокомментировала происходящее автор ролика.
Что не поделили отдыхающие, ей выяснить не удалось. Известно, что драка произошла на базе отдыха "У Чёртовых ворот". Официальной информации и сведений о пострадавших пока не поступало.
Ранее в Сочи белуха укусила 11-летнего ребёнка.