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"И бабы дерутся, ужас!" Отдыхающие устроили массовую драку в Сочи на глазах у детей — видео

Инцидент произошёл на базе отдыха "У Чёртовых ворот".

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Видео © VK/ "Сочи"

Отдыхающие устроили массовую драку в Сочи. Видео инцидента опубликовано в группе "Сочи" во "ВКонтакте".

На кадрах видно, что не менее 10 человек, мужчины в плавках и женщины в купальниках, начали потасовку с громкими криками и визгом. Драка происходила прямо у детской площадки, на глазах у играющих ребятишек.

Повалил на землю и воткнул нож. В Анапе мужчина напал на 11-летнюю девочку

Раненую госпитализировали, у неё оказалась повреждена почка.

И бабы дерутся, ужас, — прокомментировала происходящее автор ролика.

Что не поделили отдыхающие, ей выяснить не удалось. Известно, что драка произошла на базе отдыха "У Чёртовых ворот". Официальной информации и сведений о пострадавших пока не поступало.

Ранее в Сочи белуха укусила 11-летнего ребёнка.

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