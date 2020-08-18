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Врачи посоветовали Ефремову не курить

Защитник потерпевших не верит в инсульт у артиста.

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Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Врачи посоветовали актёру Михаилу Ефремову бросить курить, об этом рассказал адвокат потерпевших Александр Добровинский в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE".

Я вам не могу сказать всех секретов, но могу сказать, какие советы даёт врач Боткинской больницы: бросить курить, не есть жирную пищу и наблюдаться у терапевта, — поделился юрист.

Стал известен поставленный Михаилу Ефремову диагноз

Помимо нарушения мозгового кровообращения у артиста выявлено несколько сопутствующих заболеваний.

Добровинский добавил, что его спрашивают, где инсульт у Ефремова, и заверил, что инсульта нет.

Напомним, актёр Михаил Ефремов попал в больницу 11 августа. Его госпитализировали прямо из зала суда. Позже адвокат артиста заявил, что у Ефремова случился инсульт. Очередное заседание по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади, виновником которого стал Ефремов, прошло 18 августа. Во время суда сын погибшего заявил, что ожидает максимального наказания для подсудимого актёра. Как ранее сообщал Лайф, артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

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