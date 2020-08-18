Врачи посоветовали Ефремову не курить

Врачи посоветовали актёру Михаилу Ефремову бросить курить, об этом рассказал адвокат потерпевших Александр Добровинский в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE".

— Я вам не могу сказать всех секретов, но могу сказать, какие советы даёт врач Боткинской больницы: бросить курить, не есть жирную пищу и наблюдаться у терапевта, — поделился юрист.

Добровинский добавил, что его спрашивают, где инсульт у Ефремова, и заверил, что инсульта нет.