Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Вдова Габриэля Гарсиа Маркеса умерла в возрасте 87 лет

По предварительным данным, она скончалась из-за проблем с дыхательной системой.

21
Post cover

Фото © Picline.net

Вдова известного колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса Мерседес Барча умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщает газета El Tiempo.

Уточняется, что она скончалась в мексиканском городе Мехико, где последние годы жила вместе со своими родственниками.

Колумбийцы снимают сериал про Габриэля Гарсиа Маркеса

По предварительным данным, причиной смерти женщины стали проблемы с дыхательной системой.

Габриэль Гарсиа Маркес — знаменитый колумбийский писатель, журналист, издатель и политический деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1982 года. Маркес является представителем литературного направления магический реализм и мастером латиноамериканской и мировой прозы XX века.

Среди наиболее известных произведений Маркеса — "Сто лет одиночества", "Осень патриарха" и "Полковнику никто не пишет". Писатель умер в 2014 году.

Мэр Каракаса умер от осложнений из-за коронавируса

Дарио Вивас заразился CoViD-19 во второй половине июля.

Выбор редакции

Loading...