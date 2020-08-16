Вдова Габриэля Гарсиа Маркеса умерла в возрасте 87 лет

Вдова известного колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса Мерседес Барча умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщает газета El Tiempo.

Уточняется, что она скончалась в мексиканском городе Мехико, где последние годы жила вместе со своими родственниками.

По предварительным данным, причиной смерти женщины стали проблемы с дыхательной системой.

Габриэль Гарсиа Маркес — знаменитый колумбийский писатель, журналист, издатель и политический деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1982 года. Маркес является представителем литературного направления магический реализм и мастером латиноамериканской и мировой прозы XX века.