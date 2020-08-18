Над Землёй одновременно зафиксировали два самых красочных атмосферных феномена

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало в "Инстаграме" снимок двух одновременно произошедших феноменов — северного сияния и свечения неба.

Два самых красочных атмосферных явления сошлись на рассвете 16 марта нынешнего года. Международная космическая станция в этот момент была над южной частью Аляски.

На снимке можно увидеть, как волнисто-зелёные с красным отливом вверху пучки северного сияния пересекают приглушённую красно-жёлтую полосу свечения. Синий цвет у горизонта добавляет восход солнца. Кроме того, на фото попали огни городов канадских провинций Британская Колумбия и Альберта.

Северное сияние и свечение, как отметили в NASA, образуются в результате разных физических процессов, хоть и расположены примерно на одной и той же высоте. Свечение — это излучение света в результате химических взаимодействий между кислородом, азотом и другими молекулами в верхних слоях атмосферы. Сияние же возникает из-за взаимодействия солнечной энергии с магнитным полем Земли.