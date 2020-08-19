Невролог объяснил, чем отличается диагноз Ефремова от инсульта

Невролог Александр Евдокимов объяснил, чем отличается диагноз, поставленный врачами Михаилу Ефремову, от инсульта, о котором заявил его адвокат Эльман Пашаев.

— Это функциональное состояние, оно может возникать на фоне острого спазма сосудов, в основном артерий. И там изменения носят приходящий характер, — сказал врач в интервью "Пятому каналу".

Евдокимов отметил, что при ишемической атаке, которую в народе называют микроинсультом, происходят те же изменения, что и при инфаркте головного мозга, — страдает мимика лица, отказывают руки и ноги, нарушается речь. Однако спустя сутки организм восстанавливается.

При настоящем инсульте же, который является органической патологией, по словам невролога, образуются очаги в головном мозге, их видно на снимках. В этом состоит принципиальная разница.