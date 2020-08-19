Невролог объяснил, чем отличается диагноз Ефремова от инсульта

Невролог Александр Евдокимов объяснил, чем отличается диагноз, поставленный врачами Михаилу Ефремову, от инсульта, о котором заявил его адвокат Эльман Пашаев.
— Это функциональное состояние, оно может возникать на фоне острого спазма сосудов, в основном артерий. И там изменения носят приходящий характер, — сказал врач в интервью "Пятому каналу".
Стал известен поставленный Михаилу Ефремову диагнозПомимо нарушения мозгового кровообращения у артиста выявлено несколько сопутствующих заболеваний.
Евдокимов отметил, что при ишемической атаке, которую в народе называют микроинсультом, происходят те же изменения, что и при инфаркте головного мозга, — страдает мимика лица, отказывают руки и ноги, нарушается речь. Однако спустя сутки организм восстанавливается.
При настоящем инсульте же, который является органической патологией, по словам невролога, образуются очаги в головном мозге, их видно на снимках. В этом состоит принципиальная разница.
Напомним, актёр Михаил Ефремов попал в больницу 11 августа. Его госпитализировали прямо из зала суда. Позже адвокат артиста заявил, что у Ефремова случился инсульт. Очередное заседание по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце, виновником которого стал Ефремов, прошло накануне. Во время суда сын погибшего заявил, что ожидает максимального наказания для подсудимого актёра. Как ранее сообщал Лайф, артисту грозит до 12 лет лишения свободы.