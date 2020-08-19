Опрос: Почти каждый второй россиянин хотел бы уволить своё начальство

Сразу 42% россиян хотели бы уволить своё начальство. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Работа.ру, сообщает РИА "Новости".

Также отмечается, что 49% опрошенных готовы уйти с работы, если руководство будет их обманывать или задерживать зарплату. В случае унизительных действий по отношению к ним покинуть место трудоустройства намерен 31% респондентов. Если руководитель распространяет слухи и сплетни, уволиться готовы 10% сотрудников.

Кроме того, 6% рассказали, что подадут заявление на увольнение, если начальник повысит на них голос, и 4% — если им будет отказано в отпуске или отгуле.

Больше всего россиян раздражает в руководстве неумение ставить чёткие задачи коллективу (29%). Плохим отношением к сотрудникам недовольны 27%, 23% считают, что руководитель не выполняет свои обязанности и спихивает их на подчинённых, а 22% заметили злоупотребление со стороны начальства.

Помимо того, 15% раздражаются от писем и звонков в нерабочее время, а 14% от того, что руководитель задевает их личные качества. 12% не в восторге от неуместного и оскорбительного юмора, 11% ненавидят безответственность руководителей, а в варианте "другое" россияне чаще всего отмечали, что раздражающих качеств у начальников нет.

В опросе принимали участие более пяти тысяч человек из всех регионов страны.