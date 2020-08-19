Два российских фильма вошли в число претендентов на номинацию "европейского Оскара"

Фильм Вадима Перельмана "Уроки фарси" и картина "Дау. Наташа" Ильи Хржановского вошли в число претендентов на номинацию премии Европейской киноакадемии, считающейся альтернативой "Оскару".

Как отметил продюсер "Уроков фарси" Илья Стюарт, ленту высоко оценили в рамках премьерного показа на Берлинском кинофестивале.

— Сейчас киноиндустрия наконец-то начинает возобновлять все процессы, думаю, что это событие определённо станет одним из ключевых в кинокалендаре этого года, — приводит его слова ТАСС.

В российский прокат фильм, создававшийся при участии России, Белоруссии и Германии, выйдет осенью.

Церемония вручения премии Европейской киноакадемии пройдёт 12 декабря в Рейкьявике. Претендентов представят в два этапа. Первый список из 32 лент опубликовали во вторник. Второй, куда войдут фильмы, премьера которых была отложена из-за пандемии, огласят в сентябре. Окончательный лист номинантов составят члены киноакадемии, он будет представлен 7 ноября в Севилье.