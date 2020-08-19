Экс-госсекретарь США считает, что при Трампе страна лишилась роли мирового лидера

США утратили роль лидера свободного мира при президенте Дональде Трампе. Об этом заявил бывший госсекретарь страны Джон Керри.

— Американцы сталкиваются со множеством угроз в результате пребывания Трампа на посту президента. На моей памяти США впервые оказались в ситуации, когда они не являются лидером свободного мира, — заявил Керри на съезде Демократической партии, который проводится в режиме онлайн.

Также он назвал Трампа неподготовленным к решению проблем современного мира и выразил мнение, что у главы Белого дома имеется дефицит честности и знаний, необходимых для того, чтобы выступать в роли мирового лидера.

По словам экс-госсекретаря, сейчас многие мировые кризисы так или иначе затрагивают безопасность США. В качестве примера он привёл до сих пор не подписанный Вашингтоном и Москвой договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Керри добавил, что метящие на роль лидеров свободного мира Франция и Германия пытаются занять это место, однако США являются тем государством, которое невозможно заменить.

Также с критикой на Трампа обрушился экс-президент США Билл Клинтон. Он заявил, что при республиканце Белый дом стал эпицентром хаоса, а уровень безработицы в стране вырос втрое. Действующий президент, по мнению бывшего, умеет только одно — перекладывать вину и не признавать свою ответственность.