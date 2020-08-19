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Экс-госсекретарь США считает, что при Трампе страна лишилась роли мирового лидера

Метящие на эту роль Франция и Германия недотягивают до уровня США, утверждает он.

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США утратили роль лидера свободного мира при президенте Дональде Трампе. Об этом заявил бывший госсекретарь страны Джон Керри.

Американцы сталкиваются со множеством угроз в результате пребывания Трампа на посту президента. На моей памяти США впервые оказались в ситуации, когда они не являются лидером свободного мира, — заявил Керри на съезде Демократической партии, который проводится в режиме онлайн.

Также он назвал Трампа неподготовленным к решению проблем современного мира и выразил мнение, что у главы Белого дома имеется дефицит честности и знаний, необходимых для того, чтобы выступать в роли мирового лидера.

В сенате США отметили отставание от России и Китая в сфере модернизации ядерных вооружений

В 2020 году американские власти выделили на обновление ядерного арсенала и его инфраструктуры 12,46 млрд долларов.

По словам экс-госсекретаря, сейчас многие мировые кризисы так или иначе затрагивают безопасность США. В качестве примера он привёл до сих пор не подписанный Вашингтоном и Москвой договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Керри добавил, что метящие на роль лидеров свободного мира Франция и Германия пытаются занять это место, однако США являются тем государством, которое невозможно заменить.

Также с критикой на Трампа обрушился экс-президент США Билл Клинтон. Он заявил, что при республиканце Белый дом стал эпицентром хаоса, а уровень безработицы в стране вырос втрое. Действующий президент, по мнению бывшего, умеет только одно — перекладывать вину и не признавать свою ответственность.

Ранее Дональд Трамп рассказал, какой страной станут США, если на выборах победит его соперник Джо Байден.

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