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Врач разрешил спор между любителями красных, белых и зелёных яблок

Он также посоветовал не срезать кожуру у плодов.

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У яблок разных цветов и сортов близкие наборы полезных витаминов и микроэлементов. Об этом рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.

Выбирать яблоки лучше со знанием того, что более сладкие сорта яблок более калорийные, а более кислые, как правило, менее калорийные. Отличие не очень существенное, но оно есть, — приводит его слова радио Sputnik.

При этом доктор посоветовал выбирать плоды, опираясь на свои вкусовые предпочтения, а не калорийность, так как в любом случае яблоко является низкокалорийным продуктом.

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Перед употреблением плоды обязательно нужно промыть в горячей воде.

Также диетолог порекомендовал не зацикливаться на каком-либо одном цвете, а употреблять разноцветные плоды: в один день — зелёные, на другой — красные, на третий — белые или жёлтые. Так организм будет получать максимальное разнообразие полезных веществ. Лучшее время для сбора урожая — август, ведь недаром именно 19 августа отмечается Яблочный спас.

Кроме того, врач отметил, что срезать кожуру у плодов неправильно, так как при этом теряется большое количество полезных витаминов и микроэлементов.

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