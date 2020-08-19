Число случаев коронавируса в мире превысило 22 миллиона и достигло 22 305 205, следует из данных сайта Worldometers.info.
Умерло 784 328 заболевших, выздоровело 15 045 668.
На первом месте по числу инфицированных остаются США, там зафиксировано 5 655 974 случая. Количество летальных исходов составляет 175 074, вылечилось 3 011 098 пациентов.
На второй строчке Бразилия — 3 411 872 заразившихся, 110 019 умерших, 2 554 179 выздоровевших. Замыкает первую тройку Индия. Там 2 766 626 заболевших, 53 014 скончались, 2 036 703 выписаны здоровыми.
Главврач больницы имени Боткина заявил, что первая волна коронавируса ещё не пройденаПо словам медика, рассуждать о второй волне пока рано.
В России 932 493 случая инфекции, 15 872 пациента умерли, 742 628 — выздоровели. О первой российской вакцине от CoViD-19 можно узнать на специальном сайте sputnikvaccine.com, там описаны этапы исследования и принцип действия препарата.
Ранее учёные выяснили, что люди с депрессией тяжелее болеют коронавирусом.