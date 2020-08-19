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Число случаев коронавируса в мире превысило 22 миллиона

Умерло свыше 780 тысяч человек.

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Фото © Pixabay

Число случаев коронавируса в мире превысило 22 миллиона и достигло 22 305 205, следует из данных сайта Worldometers.info.

Умерло 784 328 заболевших, выздоровело 15 045 668.

На первом месте по числу инфицированных остаются США, там зафиксировано 5 655 974 случая. Количество летальных исходов составляет 175 074, вылечилось 3 011 098 пациентов.

На второй строчке Бразилия — 3 411 872 заразившихся, 110 019 умерших, 2 554 179 выздоровевших. Замыкает первую тройку Индия. Там 2 766 626 заболевших, 53 014 скончались, 2 036 703 выписаны здоровыми.

Главврач больницы имени Боткина заявил, что первая волна коронавируса ещё не пройдена

По словам медика, рассуждать о второй волне пока рано.

В России 932 493 случая инфекции, 15 872 пациента умерли, 742 628 — выздоровели. О первой российской вакцине от CoViD-19 можно узнать на специальном сайте sputnikvaccine.com, там описаны этапы исследования и принцип действия препарата.

Ранее учёные выяснили, что люди с депрессией тяжелее болеют коронавирусом.

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