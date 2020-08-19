В Барнауле за взятку задержали врио главы антикоррупционного отдела полиции

В Алтайском крае задержали временно исполняющего обязанности главы отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Барнаулу. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Получение должностным лицом взятки в крупном размере". По данным следствия, 16 августа через посредника полицейский получил 250 тысяч рублей от местного предпринимателя, чтобы того не привлекли к ответственности и вернули имущество.
В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Также назначена служебная проверка.
Плати или уходи. На Ставрополье задержали сотрудников Университета МВД за миллионные взятки от студентовВысокопоставленных сотрудников филиала Краснодарского университета МВД на Ставрополье подозревают в создании ОПГ и получении взяток от студентов на два миллиона рублей. ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело, задержано 13 работников вуза.
Ранее замглавы Колпинского района Санкт-Петербурга попался на взятке. Лайф публиковал видео задержания чиновника.