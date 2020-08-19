В Барнауле за взятку задержали врио главы антикоррупционного отдела полиции

Плати или уходи. На Ставрополье задержали сотрудников Университета МВД за миллионные взятки от студентов Высокопоставленных сотрудников филиала Краснодарского университета МВД на Ставрополье подозревают в создании ОПГ и получении взяток от студентов на два миллиона рублей. ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело, задержано 13 работников вуза.