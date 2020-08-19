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В Барнауле за взятку задержали врио главы антикоррупционного отдела полиции

По данным следствия, он получил от местного предпринимателя 250 тысяч рублей.

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Фото © ТАСС / Артур Новосильцев

В Алтайском крае задержали временно исполняющего обязанности главы отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Барнаулу. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Получение должностным лицом взятки в крупном размере". По данным следствия, 16 августа через посредника полицейский получил 250 тысяч рублей от местного предпринимателя, чтобы того не привлекли к ответственности и вернули имущество.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Также назначена служебная проверка.

Плати или уходи. На Ставрополье задержали сотрудников Университета МВД за миллионные взятки от студентов

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