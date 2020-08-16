Плати или уходи. На Ставрополье задержали сотрудников Университета МВД за миллионные взятки от студентов

Уголовное дело возбудили 11 августа, а уже на следующий день в Университет МВД с обысками нагрянули сотрудники полиции. Среди подозреваемых в получении взяток есть начальники кафедр: Людмила Медведицкова, Виктор Евдошенко, Данил Гуров, Андрей Власов и Алим Отаров.

По версии следствия, заведующие сразу нескольких кафедр университета в течение года получали деньги от студентов за допуск к экзаменам и успешную сдачу сессии. Ситуация похожа на проблемы с коррупцией в обычных вузах. Разница только в том, что здесь в скандале оказались замешаны высокие чины — полковники, подполковники.

Силовики проводили обыски в служебных кабинетах руководства вуза. По неподтверждённой информации, в числе подозреваемых оказался и заместитель руководителя университета Сергей Гонтарь. В его сейфе при обыске якобы нашли дорогие украшения и бриллианты. Согласно данным местных СМИ, оперативники также проверили кабинет и служебную квартиру начальника филиала вуза Дмитрия Краснокутского и обнаружили там 3,5 миллиона рублей и дневник, в котором была указана сумма возле каждого студента. Однако адвокат Краснокутского Сергей Котов заявил Лайфу, что это неправда:

— Краснокутского не задерживали. У него нет служебной квартиры, в которой якобы проводили обыски. На момент проведения действий 12 августа он был в отпуске. Приехали оперативники, провели обыски в служебных кабинетах. Возбуждено уголовное дело, он там фигурирует как свидетель, его допросили на причастность и отпустили. Я гарантирую, что он на свободе и передвигается спокойно. Ему даже не вручили копию постановления о возбуждении уголовного дела.

Дмитрий Краснокутский. Фото © Краснодарский университет МВД РФ

О начальнике филиала вуза Краснокутском мало что известно. Судя по записям его выступлений в университете, он ратовал за занятие наукой, сам изучал девиантное поведение курсантов образовательных учреждений и был награждён медалью за свою службу.

Краснокутский родился в Краснодарском крае. Начал карьеру в органах в 2007 году, тогда же пришёл служить в ОВД. Его сразу отправили в Ставропольский филиал Краснодарской академии МВД, а уже в 2016-м назначили руководителем. По крайней мере, именно такая информация приводится на официальном сайте учебного заведения.

При этом, судя по базе данных юридических лиц "СПАРК-Интерфакс", начальником филиала всё ещё значится Николай Михайлов, который руководил вузом до Краснокутского.

Фото © VK / Краснодарский университет МВД России

Адвокат Краснокутского в разговоре с Лайфом пошутил, что коллеги его клиента стали поздравлять его с "повышением" после появления новостей, где он фигурирует как начальник филиала вуза.

О заместителе Краснокутского 43-летнем Сергее Гонтаре также мало что известно. Кроме того, что украинские националисты включили его в список "Миротворец" за нарушение госграницы Украины — он участвовал в Международной научно-практической конференции по криминалистике в Крыму.

Какая судьба ждёт 13 задержанных сотрудников МВД, сказать трудно, их статус в рамках уголовного дела пока не известен. При этом начальник головного отделения университета в Краснодаре уже назначил служебную проверку, в Ставрополь выехала комиссия.

Председатель Национального антикоррупционного комитета РФ Кирилл Кабанов говорит, что коррупция в структуре МВД, в том числе и в учебных заведениях ведомства, расцвела в 90-х.