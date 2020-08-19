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Байден официально утверждён кандидатом в президенты США от демократов

Голосование проводилось в виртуальном формате из-за коронавируса.

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Джо Байден. Фото © Instagram/ Joe Biden

Джо Байден официально утверждён кандидатом в президенты США от демократов. Такое решение было принято на общенациональном съезде партии в Милуокки.

Политик набрал необходимый минимум голосов для выдвижения — 2374.

Байден выбрал темнокожую индианку Камалу Харрис на пост кандидата в вице-президенты

В прошлом женщина занимала пост генерального прокурора Калифорнии.

Голосование происходило в виртуальном формате из-за коронавируса, в нём приняли участие представители всех штатов и территорий США.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил демократов во вмешательстве в выборы.

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