Джо Байден официально утверждён кандидатом в президенты США от демократов. Такое решение было принято на общенациональном съезде партии в Милуокки.
Политик набрал необходимый минимум голосов для выдвижения — 2374.
Байден выбрал темнокожую индианку Камалу Харрис на пост кандидата в вице-президентыВ прошлом женщина занимала пост генерального прокурора Калифорнии.
Голосование происходило в виртуальном формате из-за коронавируса, в нём приняли участие представители всех штатов и территорий США.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил демократов во вмешательстве в выборы.