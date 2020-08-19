Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 200 тысяч человек

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось до 200 359 человек. Такую статистику привела вице-мэр Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1242 пациента, — уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.
Учёные раскрыли неизвестный механизм действия коронавирусаВирус состоит из шипа и гибкого стебля, которые покрыты защитной оболочкой от антител.
Вылечившимся пациентам предлагают стать донорами плазмы. Так они могут помочь в борьбе с эпидемией.
Накануне главный врач Санкт-Петербургской больницы имени Боткина Денис Гусев заявил, что первая волна коронавируса ещё не пройдена.