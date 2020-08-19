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Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 200 тысяч человек

Победившие инфекцию могут стать донорами и сдать плазму.

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Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось до 200 359 человек. Такую статистику привела вице-мэр Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1242 пациента, — уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.

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Вирус состоит из шипа и гибкого стебля, которые покрыты защитной оболочкой от антител.

Вылечившимся пациентам предлагают стать донорами плазмы. Так они могут помочь в борьбе с эпидемией.

Накануне главный врач Санкт-Петербургской больницы имени Боткина Денис Гусев заявил, что первая волна коронавируса ещё не пройдена.

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