"Жители будут в восторге". Жириновский заявил, что Белоруссия до конца года войдёт в состав России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Белоруссия до конца декабря войдёт в состав России. Республику, по его словам, можно разделить на две области — Минскую и Могилёвскую.

— До конца этого года Белоруссия войдёт в состав России, — заявил он в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По мнению политика, президенту республики Александру Лукашенко следует заменить себя "нейтральным человеком". Его, по словам Жириновского, можно назначить председателем правительства Белоруссии. Сам Лукашенко при этом может уйти в отпуск на три месяца.

— Лукашенко не надо проводить ещё одни выборы, ему это не надо. Он не хочет быть проигравшим, — пояснил лидер ЛДПР.

Жириновский подчеркнул, что "от этого присоединения" белорусы будут в восторге, в том числе и потому, что получат более низкие цены на газ, нефть и энергоресурсы. Политик добавил, что вхождение в состав России — единственный безболезненный путь для республики.