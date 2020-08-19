Меркель не смогла созвониться с Лукашенко

Канцлер ФРГ Ангела Меркель настаивала на разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, но он ей не ответил, пишет РИА "Новости" со ссылкой на председателя Федерального правительства Германии.

— Я лично пыталась организовать телефонный разговор с президентом Лукашенко, к сожалению, он не состоялся, — заявила Меркель.

Она также добавила, что в такой ситуации она не может быть посредником в диалоге с Белоруссией. Меркель заявила, что сожалеет о несостоявшемся разговоре.

Ранее Путин и Меркель обсудили напряжённую ситуацию в Белоруссии. Меркель считает, что власти республики должны отказаться от применения насилия к митингующим.