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Меркель не смогла созвониться с Лукашенко

Белорусский президент ей не ответил.

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Фото © AP / ТАСС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель настаивала на разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, но он ей не ответил, пишет РИА "Новости" со ссылкой на председателя Федерального правительства Германии.

Я лично пыталась организовать телефонный разговор с президентом Лукашенко, к сожалению, он не состоялся, — заявила Меркель.

Она также добавила, что в такой ситуации она не может быть посредником в диалоге с Белоруссией. Меркель заявила, что сожалеет о несостоявшемся разговоре.

Путин заявил Меркель о неприемлемости вмешательства в дела Белоруссии

Лидер России подчеркнул недопустимость шагов, которые приведут к дальнейшей эскалации кризиса в республике.

Ранее Путин и Меркель обсудили напряжённую ситуацию в Белоруссии. Меркель считает, что власти республики должны отказаться от применения насилия к митингующим.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. После опубликования результатов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками.

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