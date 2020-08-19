Евросоюз выделит 53 млн евро в помощь жителям Белоруссии

Европейский союз не признаёт результаты президентских выборов в Белоруссии, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он анонсировал введение ограничительных мер в отношении значительного числа лиц, ответственных за фальсификацию итогов голосования и применение насилия к гражданам. Будет изучена возможность внести в санкционный список действующего президента Александра Лукашенко.

В ЕС также призвали Минск найти мирный выход из кризиса, подчеркнув, что готовы помочь мирному переходу к власти. Для помощи белорусскому народу Евросоюз выделит 53 миллиона евро.