Евросоюз выделит 53 млн евро в помощь жителям Белоруссии

Европейский союз не признаёт результаты президентских выборов в Белоруссии, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он анонсировал введение ограничительных мер в отношении значительного числа лиц, ответственных за фальсификацию итогов голосования и применение насилия к гражданам. Будет изучена возможность внести в санкционный список действующего президента Александра Лукашенко.
В ЕС также призвали Минск найти мирный выход из кризиса, подчеркнув, что готовы помочь мирному переходу к власти. Для помощи белорусскому народу Евросоюз выделит 53 миллиона евро.
Канцлер Австрии призвал к проведению новых выборов в БелоруссииКурц также предложил ввести санкции против "виновных в насилии" в республике.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. После опубликования результатов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании координационного совета. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.