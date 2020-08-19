Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Вы же к своим соседям домой не лезете!". Что россияне думают о протестах в Белоруссии

Ситуация, происходящая сейчас в Белоруссии волнует не только тех, кто сейчас там находится, но и жителей России, которые следят за происходящим с братским народом

745
Post cover

Фото © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Россияне не остались равнодушными к протестам в Белоруссии. Ещё неделю назад, с самого начала митингов в братском государстве, у посольства в Москве выстраивались люди с плакатами и лозунгами. Но кроме радикально настроенных есть и те, кто протестные настроения не поддержал.

"У вас совесть есть?" Пашаев пришёл в ярость из-за журналиста Лайфа, уличившего его во лжи — видео

У адвоката пытались уточнить, зачем он соврал о диагнозе Ефремова.

LIFE собрал мнения россиян о том, что происходит в Белоруссии сейчас, на их взгляд.

Люди хотят просто свободы! Они пытаются бороться просто за себя, но в данный момент никто не слушает их и пока не хочет услышать. Это очень обидно!

Это дело именно той державы, в которой это происходит. Самое важное — дать им самим в этом разобраться

Там довольно смутная ситуация, потому что Лукашенко, который сидит очень и очень долго, надоел настолько, что они готовы пойти даже за домохозяйкой, женой человека, который сидит по уголовному преступлению. Нужно что-то менять, но я однозначно против любых протестных настроений

Выбор редакции

Loading...