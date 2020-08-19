"Вы же к своим соседям домой не лезете!". Что россияне думают о протестах в Белоруссии

Россияне не остались равнодушными к протестам в Белоруссии. Ещё неделю назад, с самого начала митингов в братском государстве, у посольства в Москве выстраивались люди с плакатами и лозунгами. Но кроме радикально настроенных есть и те, кто протестные настроения не поддержал.