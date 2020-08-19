"Вы же к своим соседям домой не лезете!". Что россияне думают о протестах в Белоруссии

Россияне не остались равнодушными к протестам в Белоруссии. Ещё неделю назад, с самого начала митингов в братском государстве, у посольства в Москве выстраивались люди с плакатами и лозунгами. Но кроме радикально настроенных есть и те, кто протестные настроения не поддержал.
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LIFE собрал мнения россиян о том, что происходит в Белоруссии сейчас, на их взгляд.
Люди хотят просто свободы! Они пытаются бороться просто за себя, но в данный момент никто не слушает их и пока не хочет услышать. Это очень обидно!
Это дело именно той державы, в которой это происходит. Самое важное — дать им самим в этом разобраться
Там довольно смутная ситуация, потому что Лукашенко, который сидит очень и очень долго, надоел настолько, что они готовы пойти даже за домохозяйкой, женой человека, который сидит по уголовному преступлению. Нужно что-то менять, но я однозначно против любых протестных настроений