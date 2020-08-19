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Белорусские пограничники не пустили журналистов, пытавшихся въехать в страну как туристы

У них были найдены удостоверения и профессиональная аппаратура.

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Фото © Государственный пограничный комитет Белоруссии

Пограничники Белоруссии отказали во въезде в страну 17 представителям иностранных СМИ. Журналисты пытались попасть в республику, прикрываясь туристическими целями, сообщили в Госпогранкомитете.

Как уточняется, у представителей прессы отсутствовала аккредитация для осуществления деятельности на территории государства, при этом у них имелись журналистские удостоверения и профессиональная аппаратура. У некоторых корреспондентов, выдававших себя за туристов, были найдены "крупные суммы наличной валюты".

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