Белорусские пограничники не пустили журналистов, пытавшихся въехать в страну как туристы

Пограничники Белоруссии отказали во въезде в страну 17 представителям иностранных СМИ. Журналисты пытались попасть в республику, прикрываясь туристическими целями, сообщили в Госпогранкомитете .

Как уточняется, у представителей прессы отсутствовала аккредитация для осуществления деятельности на территории государства, при этом у них имелись журналистские удостоверения и профессиональная аппаратура. У некоторых корреспондентов, выдававших себя за туристов, были найдены "крупные суммы наличной валюты".