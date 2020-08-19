Белорусские пограничники не пустили журналистов, пытавшихся въехать в страну как туристы

Пограничники Белоруссии отказали во въезде в страну 17 представителям иностранных СМИ. Журналисты пытались попасть в республику, прикрываясь туристическими целями, сообщили в Госпогранкомитете.
Как уточняется, у представителей прессы отсутствовала аккредитация для осуществления деятельности на территории государства, при этом у них имелись журналистские удостоверения и профессиональная аппаратура. У некоторых корреспондентов, выдававших себя за туристов, были найдены "крупные суммы наличной валюты".
При себе имел револьвер и нож. В Белоруссии задержали мужчину, разыскиваемого РоссиейОн пытался въехать в республику из Украины.
Ранее белорусские пограничники не впустили в страну "провокаторов" из Латвии.