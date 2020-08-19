Россияне рассказали, на что готовы ради большой зарплаты

Около половины россиян (48% опрошенных) заявили, что ради большой заработной платы готовы брать на себя ответственность и много трудиться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования на портале Роструда "Работа в России".

Отмечается, что 36% респондентов предпочитают спокойную работу со средним доходом и небольшим уровнем ответственности, а 7% опрошенных согласны на небольшую зарплату, если при этом у них будет минимум ответственности.

При этом, по мнению 40% опрошенных россиян, в первую очередь нужно изменить систему премирования. Работать ближе к дому хотел бы примерно каждый третий респондент, изменить график работы желают ещё 20%. А 10% респондентов предпочли бы перейти на удалённый режим работы.

Отмечается, что 64% россиян заявили, что не хотят сидеть без работы даже в случае такой возможности и отсутствия финансовых трудностей. Остальные 36% намерены при таком раскладе заняться домашними делами.

В опросе, который провели в июле текущего года, приняли участие более 9 тысяч человек из всех российских регионов.