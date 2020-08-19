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"Не пустили на работу". Журналистка рассказала о работе белорусского ТВ при забастовках

По её заверениям, все обязанности сейчас якобы выполняют российские специалисты.

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Видео © TUT.by

Режиссёр Алёна Мартиновская, которая работает на телеканале "Беларусь 3", рассказала, что сегодня её вместе с коллегами не пустили на работу, сверив фамилии со списками.

Скорее всего, это списки тех людей, которые писали председателю Белтелерадиокомпании со своими требованиями о забастовке, — сообщила журналистка, отметив, что причины, почему её не пускают в здание, не объяснили.

По словам Мартиновской, сейчас обязанности сотрудников белорусского телевидения якобы выполняют российские специалисты, прилетевшие двумя самолётами, "за очень большую сумму".

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Рабочих предприятия запугивают непродлением контрактов.

Напомним, в Белоруссии продолжаются акции протестов после президентских выборов 9 августа, на которых с результатом 80,1% победил действующий глава республики Александр Лукашенко. К забастовкам присоединились и телевизионщики.

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