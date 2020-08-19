Песков — о помощи Белоруссии в рамках ОДКБ: Такой потребности сейчас нет

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заверил, что на данный момент отсутствует потребность в помощи Белоруссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
— Что касается Договора коллективной безопасности о Союзном государстве, там действительно предусмотрен ряд обязательств по взаимопомощи. Но сейчас нет такой потребности. И белорусское руководство само признало, что такой потребности нет сейчас, — отметил Песков.
Лавров заявил, что президентские выборы в Белоруссии "не были идеальными"Глава МИД РФ выразил надежду, что республика самостоятельно сможет разобраться во внутриполитических делах.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти. В стране проходят масштабные протесты, бастуют целые заводы и другие предприятия.