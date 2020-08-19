Песков — о помощи Белоруссии в рамках ОДКБ: Такой потребности сейчас нет

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заверил, что на данный момент отсутствует потребность в помощи Белоруссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

— Что касается Договора коллективной безопасности о Союзном государстве, там действительно предусмотрен ряд обязательств по взаимопомощи. Но сейчас нет такой потребности. И белорусское руководство само признало, что такой потребности нет сейчас, — отметил Песков.