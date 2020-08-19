Лавров заявил, что президентские выборы в Белоруссии "не были идеальными"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выборы президента Белоруссии "не были идеальными" и руководство республики это признаёт. Об этом он сказал в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Он также отметил, что Москва встревожена попытками внешних стран воспользоваться внутренними сложностями Белоруссии, чтобы навязать свои порядки.

— Нас тревожит попытка использовать внутренние сложности, с которыми сейчас столкнулись Беларусь, белорусский народ и руководство, для того, чтобы вмешиваться в эти события, процессы извне. Не просто вмешиваться, а с целью навязать белорусам те порядки, которые внешние игроки считают для себя выгодными, — сказал Лавров.

Он также обратил внимание на заявления ряда стран Евросоюза о ситуации в республике, отметив, что это "всё про геополитику", а не о президенте, правах человека и демократии. Лавров выразил надежду, что Белоруссия сможет самостоятельно разобраться в своих внутриполитических делах и не пойдёт на поводу у тех, кто является сторонником деструктивной логики "вы или с Россией, или с Европой".

Глава МИД РФ также отметил, что силовиков в республике пытаются провоцировать, в том числе применяя против них грубую силу.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.