"Вы хозяева на этом заводе". Лукашенко призвал рабочих "не прятать глаза в асфальт"

Президент Белоруссии на заседании Совета безопасности высказался о давлении на рабочих со стороны митингующих, сообщает БелТА.
— Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберёмся, — цитирует его издание.
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Он добавил, что в сложившейся ситуации основным беспокойством является то, что есть угрозы в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, а также работников СМИ.
— Предпринимаются даже атаки на членов правительства. Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения, — сказал Лукашенко.
Ранее в МВД Белоруссии рассказали о задержаниях у Минского тракторного завода. Рабочие МТЗ потребовали отставки действующего президента страны Александра Лукашенко и проведения новых выборов.