"Вы хозяева на этом заводе". Лукашенко призвал рабочих "не прятать глаза в асфальт"

Президент Белоруссии на заседании Совета безопасности высказался о давлении на рабочих со стороны митингующих, сообщает БелТА.

— Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберёмся, — цитирует его издание.

Он добавил, что в сложившейся ситуации основным беспокойством является то, что есть угрозы в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, а также работников СМИ.

— Предпринимаются даже атаки на членов правительства. Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения, — сказал Лукашенко.