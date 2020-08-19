Не санаторный режим. Что происходит с туриндустрией в Белоруссии

Красота городов, вкусная еда и гостеприимство белорусов всегда заманивали россиян. Кстати, в 2015 году Белоруссия заняла первое место, став самой популярной у наших туристов среди стран СНГ. В 2020 году ситуация в корне изменилась.

Сначала в отрасли начались проблемы из-за распространения коронавируса. С 18 марта 2020 года Россия ввела меры по ограничению распространения инфекции и закрыла все внешние границы, в том числе с Белоруссией. Сейчас же в соседнем государстве образовалась неспокойная обстановка. В результате в то время, как туриндустрия в других странах начинает понемногу восстанавливаться, в Белоруссии отрасль оказалась в очень тяжёлом положении.

Россияне, которые планировали в этом году поехать в Белоруссию, отказываются от поездок из-за протестов в стране, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Стоит отметить, что новые заявки на поездки туда практически перестали поступать с 9 августа. Падение спроса в этом направлении наблюдается почти на 70%. Тем не менее были люди, которые купили туры заранее, ещё до пандемии. Они надеялись, что, может быть, ещё откроют границы и путешествие состоится. Теперь многие туристы напуганы и в принципе не хотят ехать в Белоруссию из-за протестов.

— Белоруссия — это самое популярное направление в туризме среди стран СНГ. Там дёшево и при этом относительно высокое качество сервиса. Визы не надо, можно ехать с российским паспортом, ночь на поезде или пару часов на самолёте. Многие россияне ездили туда в санатории. Однако теперь они напуганы волнениями. Попасть под раздачу во время уличных беспорядков никто не хочет, — рассказал Александр Разуваев, руководитель ИАЦ "Альпари".

Некоторые туристы ещё не торопятся отменять свои заявки, так как выбранные санатории находятся вдалеке от крупных городов и центров политических конфликтов. Туристы рассчитывают, что их ситуация не затронет.

Кроме того, Республиканский союз туристических организаций (РСТО) Белоруссии обратился с открытым письмом к властям страны, в котором требует остановить применение насилия по отношению к обычным гражданам и решать все проблемы мирным путём.

— Инвестиционный климат, турбизнес, многие отрасли экономики зависят от имиджа государства. А в настоящее время имиджу Беларуси — миролюбивой, тихой, чистой во всех смыслах страны — наносится огромный ущерб. Беларусь рискует превратиться в страну-изгоя. О въездном туризме можно будет забыть на долгие-долгие годы. Ущерб экономике может быть непоправим! РСТО требует остановить насилие! Просим решать все проблемы в мирном формате! — говорится в открытом письме Республиканского союза туристических организаций Белоруссии.

По словам Александра Разуваева, в 2019 году Белоруссию посетило 405,5 тысячи человек, что на 10,9% больше, чем годом ранее. Наибольшее число прибывших туристов пришлось на российских граждан (53,7%). По данным Национального статистического комитета (Белстат), средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Белоруссии в 2019 году составила четыре дня (в 2018 году было пять дней).

В Белстате также отметили рост числа внутренних туристов. Так, в 2019 году число организованных туристов внутри страны составило 72,4 тысячи человек, экскурсантов — свыше одного миллиона человек. В санаторно-курортных, оздоровительных организациях и других специализированных местах размещения в 2019 году останавливалось 869,4 тысячи человек. Иностранные граждане составили 241,8 тысячи человек, или 27,8% от общего числа размещённых.