Налоговый вычет. Сколько можно вернуть у государства

Налоговый вычет — это сумма, на которую при наличии оснований уменьшается налогооблагаемая база. Воспользоваться им могут граждане России, которые платят подоходный налог по ставке 13%. Вычеты бывают четырёх видов: стандартный, социальный, имущественный и инвестиционный.

Стандартный налоговый вычет

Такие выплаты предоставляются либо самому налогоплательщику за участие в тех или иных событиях (военных действиях, ликвидации Чернобыльской аварии и других), либо на ребёнка. В отличие от других видов вычетов, этот оформляется обычно у работодателя, хотя можно заявить о нём и через налоговую инспекцию.

Старший партнёр юридической компании "Варшавский и партнёры" Владлена Варшавская отмечает, что размер вычета зависит от того, к какой категории льготников относится налогоплательщик.

Право на вычет в 3000 рублей ежемесячно имеют ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшие от этой аварии (лучевая болезнь), инвалиды, получившие ранения, увечья и заболевания на военной службе, инвалиды Великой Отечественной войны. Вычет 500 рублей ежемесячно предоставляется Героям Советского Союза и Российской Федерации, участникам боевых действий (имеющим соответствующее удостоверение), инвалидам I и II группы, а также инвалидам детства.

— Налоговый вычет в размере 1400 рублей или 3000 рублей предоставляется родителям и их супругам, усыновителям, приёмным родителям и их супругам, опекунам и попечителям на ребёнка ежемесячно в зависимости от количества и очерёдности появления детей. Если ребёнок является инвалидом, то к указанным суммам прибавляется ещё 6000 рублей или 12 000 рублей, исходя из того, кем налогоплательщик приходится ребёнку (родителем, усыновителем или опекуном), — пояснила юрист Владлена Варшавская.

Социальный налоговый вычет

Социальные вычеты положены по расходам на образование, медицинские услуги, добровольное страхование жизни, негосударственное пенсионное страхование, благотворительность.

Как поясняет главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, суммарно вычет на эти расходы не может превышать 120 тыс. рублей в год. То есть от них на руки человек может получить 13% — максимум 15 600 рублей.

— Например, в течение 2020 года человек оплатил лечение — 30 тысяч рублей, обучение — 60 тысяч рублей, страховку жизни — 50 тысяч рублей и взнос на пенсию в НПФ — 20 тысяч рублей. Итого потрачено 160 тысяч рублей. По итогам года человек может получить из них максимум 15 600 рублей. При том, что за 2020 год была уплачена сумма НДФЛ не меньше указанной, — объясняет аналитик Марк Гойхман.

Имущественный вычет

Имущественный вычет можно получить за определённые действия, совершённые с имуществом. Выплаты положены физическому лицу, которое получает официальный доход и платит налог на доходы по ставке 13%. Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников отмечает, что речь идёт только об НДФЛ в 13%. Индивидуальным предпринимателям или самозанятым, которые платят налоги по сниженной ставке, например 6% или 4%, налоговый вычет не положен.

Имущественный налоговый вычет предоставляется как при покупке недвижимости, так и при её продаже. Получить его можно при покупке недвижимости только один раз в жизни. При этом максимальная сумма для налогооблагаемой базы в 13% составляет 2 млн рублей. Если стоимость объекта больше, человек всё равно получит вычет только с 2 млн рублей. То есть максимальная сумма, которую можно получить, — 260 тыс. рублей.

— Если стоимость объекта меньше двух миллионов рублей, то дополучить недостающую сумму можно с покупки другого объекта. И так до полного исчерпания вычета. Сумма вычета в годовом выражении зависит от вашего дохода в год приобретения недвижимости и суммы уплаченного налога, — рассказывает Петр Гусятников.

Помимо вычета за покупку самого объекта положен налоговый вычет за уплату процентов по ипотеке, если недвижимость приобреталась в кредит. Здесь максимальная сумма для налогооблагаемой базы — 3 млн рублей.

Кроме того, по закону при продаже недвижимости нужно заплатить государству налог в 13%. По словам Петра Гусятникова, этого можно избежать, если недвижимость находилась в собственности человека более трёх или пяти лет.

— Пятилетний срок действует для всех объектов недвижимого имущества, приобретённых в собственность после 1 января 2016 года. Трёхлетний срок распространяется на объекты недвижимого имущества, приобретённые до 1 января 2016 года или после 1 января 2016 года по договору дарения между близкими родственниками, в результате приватизации или по договору ренты с пожизненным содержанием. При продаже жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков, земельных участков налоговый вычет составляет один миллион рублей, — пояснил Петр Гусятников.

Инвестиционный налоговый вычет

Такой вычет положен физлицам, которые осуществляют определённые операции с ценными бумагами, вносят денежные средства на инвестиционный счёт, получают доход по операциям, связанным с инвестиционным счётом.

Юрист Владлена Варшавская пояснила, что предельный размер налогового вычета определяется коэффициентом срока нахождения в собственности ценных бумаг и суммы, равной 3 000 000 рублей. Вычеты по индивидуальному инвестиционному счёту предоставляются либо в размере фактически внесённых на этот счёт средств в налоговом периоде (но не более 400 000 рублей), либо в размере прибыли от операций по этому счёту.

Профессиональный налоговый вычет