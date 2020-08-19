Уловки банков и хитрости магазинов. Все проблемы карт с кешбэком

Лайф выяснил, чем рискуют обладатели карт с кешбэком, какие сюрпризы могут подстерегать их в банках и магазинах и что делать, чтобы не потерять деньги.

На этой неделе стало известно, что банки попросили Минэкономразвития не понижать комиссию за приём карт в небольших магазинах. Сейчас она составляет в среднем 1,5–2,5%. Если комиссию понизят до 1%, то банкам придётся корректировать свои программы лояльности. Например, отменять кешбэк за покупки в маленьких магазинах. Тогда покупатели будут уходить в крупные сети, а малый и средний бизнес начнёт терпеть убытки.

Для клиентов это означает, что они могут столкнуться с новыми и неожиданными для них ограничениями по кешбэку. При этом тема денежных бонусов в этом году стоит, пожалуй, как никогда остро. Из-за пандемии коронавируса части доходов лишились и банки, и их клиенты. Соответственно, люди ищут способы сэкономить на покупках, а финансовые организации корректируют программы лояльности. Неудивительно, что в последнее время появилось немало жалоб на кешбэк.

Тренд сезона. На что жалуются клиенты банков этим летом

Главный тренд этого сезона — обнуление кешбэка и неожиданное изменение условий по его выплате. Одни клиенты жаловались, что банк самовольно поменял процент, другим вообще не вернули ни копейки денег за небольшие покупки, третьи обратили внимание, что сумма возврата всегда округляется в меньшую сторону. Причём люди вспоминают, что раньше менеджеры банков их уверяли, что ничего подобного не случится. В результате клиенты соглашались оформить карту, а потом сталкивались с сюрпризами.

— У меня карта с кешбэком, который должен был составлять 10% в категории "телекоммуникации". В июне банк начал менять условия. В мае и июне (до публикации изменений) я совершил покупки в категории "телекоммуникации", за которые по тарифам банка начисляется кешбэк в 10% (и он начислялся за предшествующие маю месяцы за те же покупки в тех же местах). В конце июня банк выплатил 1% вместо 10% за май, — жалуется один из клиентов.

Впрочем, в ходе разборок с банком выяснилось, что формально финансовая организация права, а клиент просто невнимательно читал договор.

Ещё один больной вопрос держателей карт с кешбэком этим летом — оплата небольших покупок. Многие с удивлением обнаружили, что им вообще не вернулись деньги. Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно внимательно читать условия пользования кешбэком. Он может выплачиваться при условии, что в месяц будет израсходована определённая сумма. Например, 10 тысяч. Если раньше человек безболезненно её тратил и не замечал, то при сокращении расходов оказывается, что и в карте уже нет смысла. К тому же может быть определённый порог и для минимальной суммы самой покупки.

Какие сюрпризы могут поджидать клиентов в банках

По сути, для банков кешбэк — это бонус для привлечения клиентов. Как правило, он представляет собой возврат 0,5–1% от суммы покупки. По некоторым категориям товарных групп кешбэк может доходить до 5–7%, а по спецпредложениям компаний — и до 30%.

Из-за пандемии коронавируса многие банковские сотрудники потеряли часть дохода. Они получают вознаграждение в зависимости от оформленных клиенту услуг и продуктов. Соответственно, сейчас менеджеры пытаются наверстать упущенное и с удвоенной силой предлагают клиентам в том числе и карты с кешбэком. Чтобы не переплатить банку и не потратить лишнего в магазине, нужно ответить себе на вопрос: а нужна ли вам вообще эта карта?

— Дело в том, что обещание кешбэка часто выглядит красиво в предложении, но по факту его размер оказывается меньше или за пользование картой с такой услугой начисляется немаленькая плата со стороны банка. Нужно обращать внимание и на все ограничения по оплате. Бывает, что пользоваться такими картами по назначению можно только в партнёрских магазинах или организациях, предоставляющих определённые услуги. Таким образом, клиент ограничен в выборе. При оплате в других магазинах кешбэка не будет, — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

На что обращать внимание, чтобы не переплатить в магазине

Очень важно внимательно читать условия предоставления кешбэка. Сейчас в первую очередь нужно посмотреть на форму оплаты, при которой вам вернут деньги.

— В некоторых случаях кешбэк возможен только при онлайн-оплате, — рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. — Иногда — только при прямых покупках в офлайн-магазинах. Также нужно помнить об ограничениях банков по сумме денежных средств, которые они возвращают. Где-то это может быть 2 тысячи рублей, в другом банке — 5 тысяч. Чётко определённой для всех финансовых институтов суммы нет.

По словам Алексея Кричевского, фактически для компаний, предоставляющих спецакции, это дополнительная реклама своих товаров и услуг. Соответственно, чем крупнее сумма возврата и выше процент кешбэка, тем внимательнее нужно изучать такое предложение. Обычно там скрываются и самые крупные подводные камни. Алексей Кричевский говорит, что сейчас тщательнее нужно присматриваться к предложениям, которые обещают кешбэк от 5% и выше.